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Koyuncu çiftine anlamlı katkı

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TC Lefkoşa Büyükelçiliği, tekerlikli basketbol milli sporcuları Aliye Koyuncu ile Emrullah Koyuncu’ya spor faaliyetleri için tasarlanan iki tekerlekli sandalye bağışladı

Koyuncu çiftine anlamlı katkı
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Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği, tekerlikli basketbol milli sporcuları Aliye Koyuncu ile Emrullah Koyuncu’ya spor faaliyetleri için tasarlanan yaklaşık 55 bin TL tutarında iki tekerlekli sandalye bağışladı. 
Engelli sporcular için İngiltere’den getirilen tekerlekli sandalyelerin takdimi dün Büyükelçilik’te yapıldı. Büyükelçi Derya Kanbay, konuyla ilgili açıklamasında, “Tekerlekli sandalye küçük bir katkı. Değerli olan engelli sporcuların öncü ve cesaretli olması. Biz bu ruhu ve anlayışı destekliyoruz” ifadelerine yer verdi. 
Koyuncu çiftinin hem ülkede, hem Türkiye’de hem de uluslararası müsabakalardaki başarılarına dikkat çeken Kanbay, Aliye Koyuncu ile Emrullah Koyuncu’yu hem meslek hayatlarındaki hem de spordaki başarılarından ötürü kutladı.
20 yılı aşkın süredir hem ülkede hem de Türkiye’de basketbol oynayan Aliye Koyuncu ile Emrullah Koyuncu, uzun yıllar Türkiye milli takımlarında da yer aldı. Çift şu anda Şanlıurfa Ceylanpınar Engelli Basketbol takımında oynuyor. 
 

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