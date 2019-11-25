Kosova’dan madalyalarla döndüler

Kosova’da düzenlenen güreş şampiyonasına katılan milli güreşçilerimizden Okan Kırdağ birinci, Mert Büyüköztürk ikinci, Nejmi Mert Tezcan, Emre Genç ve Ahmet Yakışıklı üçüncü oldular

Kosova’da 21-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “AdemJashari Uluslararası Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası”na katılan milli güreşçilerimiz, ülkemize madalyalar ile döndüler.

65 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Okan Kırdağ birinciliği elde ederken, 92 kiloda Mert Büyüköztürk ikinci, 57 kiloda Nejmi Mert Tezcan, 79 kiloda Emre Genç ve 125 kiloda Ahmet Yakışıklı üçüncü oldular.

Bireysel başarı yakalamalarına rağmen, milli güreşçilerimiz takım halinde 4 puanla üçüncülüğü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Alınan madalyalardan memnuniyetini dile getiren Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, 4 puanla üçüncülüğü kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kavaz, MertdoğanSoyalan antrenörlüğündeki güreşçilere gösterilen mücadeleden ve bireysel başarılarından dolayı teşekkür etti.Kavaz ayrıca performansıyla dikkat çeken hakemimiz Ercan Köse’nin final müsabakalarında yer alması memnuniyet getirdiğini belirtti.