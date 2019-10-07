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Kortej yürüyüşü iptal edildi

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Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında Lefkoşa’da düzenleneceği açıklanan kortej yürüyüşü yaşanan trafik kazası ve vefatların ardından iptal edildi

Kortej yürüyüşü iptal edildi
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Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, ülkemizi derinden yaralayan ve üç kişinin vefat ettiği trafik kazasının ardından bir mesaj yayınladı.

Özbilgehan: “Ülke futbol camiasını yasa boğan trafik kazasında Mormenekşe futbolcusu Haşim Girgin ve eski futbolcu Yahya Amasyalı’nın vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. Başta Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Çayönü Spor Kulüpleri olmak üzere tüm spor ve futbol camiasına başsağlığı diliyor ve acılarını paylaşıyorum.” Dedi. 

Spor Dairesi Müdürlüğü, 19. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında düzenleneceği açıklanan kortej yürüyüşünü kaza ve vefat haberlerinin ardından iptal edildi.

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