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Koronavirüs kulüpleri zora soktu

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Koronavirüsün Avrupa'da en çok değer kaybına uğrattığı kulüpler arasında Galatasaray ve Beşiktaş da yer aldı. Sarı kırmızılı ekip salgından en fazla zarar gören üçüncü, siyah beyazlılar ise yedinci kulüp oldu

Koronavirüs kulüpleri zora soktu

Koronavirüs dünyada kulüpleri mali açıdan hiç olmadığı kadar zora soktu. Salgından en çok iddialı ve güçlü takımlar etkilendi.

Uluslararası bir denetim ve danışmanlık şirketi, koronavirüs nedeniyle Avrupa'nın önemli takımlarının yaşadığı kadro değer kaybını araştırdı.

Yapılan inceleme sonrası Avrupa'nın en değerli 32 takımının toplam zararının, 3, 4 milyar euro olduğu ortaya çıktı.

Salgından en çok Fransız ekipleri etkilendi. En fazla değer kaybını yüzde 27,5 ile Lyon yaşadı.

Lig 1'i şampiyon tamamlayan Paris Saint Germain'in kadro değerindeki düşüş de yüzde 25, 4 olarak gerçekleşti.

Avrupa'nın en çok değer kaybeden üçüncü takımı ise Galatasaray oldu.

Sarı kırmızılıların kadro değer kaybı yüzde 23, 3 ile 96 milyondan 73 milyon euroya düştü.

Beşiktaş da en çok zarar gören takımlar arasında yedinci sırada yer aldı.

Siyah beyazlı ekibin kadro değeri yüzde 20'lik azalmayla 80 milyondan 64 milyon euroya geriledi.

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın en fazla değer kaybı yaşayan takımlar olmasına neden olarak, yaş ortalamalarının yüksekliği gösterildi.

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