Koronadan spora kırmızı kart

Korona virüs, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de spora darbe vururken, okullardaki tüm spor faaliyetleri askıya alındı.Futbolda tüm karşılaşmalar ertelendi. Futbol takımları ise antrenmanları sürdürme kararı aldılar

Dünyayı alt üst eden koronavirüs, dünyada olduğu gibi ülkemizde de spora darbe vurdu. Birçok federasyonun faaliyetlerine ara verme kararı almasından sonra okullardaki tüm spor faaliyetleri askıya alındı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da önlemlerini açıklarken, hazırlık maçı dahil tüm futbol karşılaşmalarının 22 Mart tarihine kadar iptal etti. Federasyon lokali de kapatıldı.Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu da birçok kurum – kuruluşun toplantı amaçlı kullandığı derneğin konferans salonunu kullanıma kapatma kararı aldı.

Bu arada futbol takımlarının bazısı bugünden, bazıları ise Pazartesi gününden itibaren ise antrenmanlara devam etme kararı aldılar.

Türkiye’de ise TFF, Galatasaray – Beşiktaş derbisi de dahil olmak üzere tüm maçların seyircisiz oynatılması kararını alınırken, Avrupa’nın birçok önemli kulübünde forma giyen futbolcularda da virüs tespit edildi. Avrupa’da başta futbol olmak üzere birçok salon sporu faaliyetleri de durduruldu.