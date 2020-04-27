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Korona tarihi kulüpleri yok ediyor

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KOP asbaşkanı Nik Nikolau, yaptığı açıklamada koronavirüs sebebiyle kulüplerin çok büyük gelir kaybına uğradığını ve Kıbrıs’ta alt kategorilerde mücadele eden tarihi kulüplerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti

Korona tarihi kulüpleri yok ediyor

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) asbaşkanı Nik Nikolau, Financial Mirror’a yaptığı açıklamalarda koronavirüs sebebiyle kulüplerin çok büyük gelir kaybına uğradığını ve örneğin Kıbrıs’ta alt kategorilerde mücadele eden tarihi kulüplerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu dile getirdi.

KOP asbaşkanı Nik Nikolau, açıklamalarında Kıbrıs’taki takımların  2020-2021 sezonunda kombine satamayacak olmalarından dolayı yeni sezona minimum 5 milyon Euro zararla başlayacağını vurguladı. Nikolau, KOP olarak kendilerinin hükümet izin vermesi halinde sezonu tamamlamak için hazırlıklı olduğunu ve zaten gelir kaybına uğramış kulüplerin bu sezonu da seyircisiz oynamak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.

Nikolau, liglerin yeniden ne zaman başlayacağını bilmediklerini ve birçok kulübün Haziran ayına kadar parası olmamasından dolayı iflas tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtirken, alt liglerde mücadele eden birçok tarihi kulübün de yok olma noktasına sürüklenebileceğinin altını çizen Nikolau, KOP olarak bu kulüpleri kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Futbolcular fedakarlık yapmalı

Nikolau, kulüplerin bu zor döneminde futbolcuların da fedakarlık yapmaları gerektiğini ve koronavirüsün sebep olduğu bu problemlerin ortak hareket ederek aşılabileceğini ifade ederken, Güney Kıbrıs’taki futbolculara Roma kulübünün sporcularını örnek almalarını tavsiye etti.

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