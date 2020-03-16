Korona bahane, kriket şahane

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) pandemi ilan ettiği ve ülkemizde de salgına dönme tehlikesi bulunan korona virüs tehlikesi karşısında devlet ve spor dairesi, spor federasyonları ile kulüplerin aldıkları tedbirlere rağmen, alınan kararlara uymayanlar oluyor.

Spor Dairesini tesisleri kapatma kararı almasına rağmen dün ülkemizde yaşayan yabancılardan bir grup, Girne Mete Adanır Stadına girerek, milli spor oyunlarında olan kriketi oynadılar.

Kalabalık bir grup olan kriketçiler, korona virüs tehlikesine aldırış etmeden oyunlarını oynadılar.