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Korkut'un adayı Mustafa Cengiz

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Ozan Korkut, konuşmasının sonunda Mustafa Cengiz'i Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday gösterdi

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Korkut'un adayı Mustafa Cengiz
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Galatasaray Kulübünün eski başkan adaylarından Ozan Korkut'un başkan Mustafa Cengiz ile ilgili sözlerine sarı-kırmızılı kulübün üyeleri tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Korkut, başkan Cengiz'i eleştirdi.

Korkut, Beşiktaş ve Fenerbahçe camialarından statlarla ilgili yapılan açıklamaları hatırlatarak, "Rakiplerimizin yöneticileri, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin Türkiye'de kendi masraflarını kendileri karşılayarak, kendi imkanlarıyla statlarını yapan yegane kulüpler olduğu söyleminde bulundu. Dolaylı olarak Galatasaray Kulübünün devletimize yük olduğu ima edildi. İçeride bizlere aslan gibi kükreyen, dışarıda maalesef kedi gibi davranan başkanımızdan bu konuda bir cevap gelmedi." ifadelerini kullandı.

Salonda bulunan üyelerin tepki göstermesi üzerine Korkut, "Galatasaray'ın haklarının korunmasından bahsediyoruz. Herhangi bir saygısızlık amacıyla söylemedim. Eğer böyle anlayan varsa, Sayın Başkan da böyle anladıysa tabii ki özür dilerim. İma etmek istediğim yaralayıcı bir kelime değildi." diye konuştu.

MUSTAFA CENGİZ'İ TFF BAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERDİ

Ozan Korkut, konuşmasının sonunda Mustafa Cengiz'i Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday gösterdi.

Cengiz'in birleştirici bir vizyonu olduğunu aktaran Korkut, şunları kaydetti:

"Sizleri son derece seviyoruz. Söylemlerinizden Türk futboluna ve Türk sporuna daha fazla hizmet etmek istediğiniz kanaatindeyim. Belki Galatasaray bu manada yeterli kalmıyor. 'Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) ürettiği projenin fikir babası benim. Belki bu projeyi sunan TFF Başkanı ve TBB Başkanı bile en son duymuştur.' diyerek projenin fikir babası olduğunuzu söylediniz. 'Tüm Anadolu kulüplerini de kapsayacak şekilde görüşmeleri ben yürütüyorum.' dediniz. Bu birleştirici vizyonunuz ve spora bakışınız açısından benim teklifim; haziran ayında TFF başkanlık seçimi var, benim adayım sizsiniz. Herkesten fazlanız var eksiğiniz yok."

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