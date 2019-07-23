Koop Bankta futbol heyecanı sürüyor

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd tarafından organize edilen “Koop Bank Halı Saha Futbol Turnuvası” tüm hızıyla devam ediyor.
İki grubun mücadele ettiği turnuvada B grubunda maçlar tamamlandı. B Grubunda BİNBOĞA takımı namağlup birinciliği alırken, Koop Süt-2 ikinci oldu. A Grubunda ise bu akşam Koop Süt ile Koop Bank Genel Müdürlük arasında oynanacak maçın ardından, yarı final maçları belirlenecek.
Çapraz eşleşme ile yapılacak yarı final maçlarında B Grubu birincisi BİNBOĞA, A Grubu birincisi ile B Grubu ikincisi Koop Süt-2, A Grubu birincisi ile 29 Temmuz Pazartesi akşamı Çetinkaya Halı sahasında karşı karşıya gelecek. 31 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak final ve üçüncülük maçları ile turnuva sona erecek.
A GRUBU
TAKIMLAR PUAN
1.KOOP SÜT 6
2.KOOP BANK GENEL MÜDÜRLÜK 6
3.KOOP ZİRAİ LEVAZIM 3
4.KOOP BANK İÇ DENETİM 0
B GRUBU
TAKIMLAR PUAN
1.BİNBOĞA 12
2.KOOP SÜT-2 9
3.KOOP BANK LEFKOŞA 6
4.KOOP İSKELE/MAĞUSA/HARUP 3
5.ŞEKER SİGORTA 0