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Koop Bankta futbol heyecanı sürüyor

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“Koop Bank Halı Saha Futbol Turnuvasında B Grubu tamamlanırken, Binboğa namağlup B Grubu Birincisi oldu. Koop Süt-2 ise grup ikincisi oldu

Koop Bankta futbol heyecanı sürüyor
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Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd tarafından organize edilen “Koop Bank Halı Saha Futbol Turnuvası” tüm hızıyla devam ediyor.

İki grubun mücadele ettiği turnuvada B grubunda maçlar tamamlandı. B Grubunda BİNBOĞA takımı namağlup birinciliği alırken, Koop Süt-2 ikinci oldu. A Grubunda ise bu akşam Koop Süt ile Koop Bank Genel Müdürlük arasında oynanacak maçın ardından, yarı final maçları belirlenecek.

Çapraz eşleşme ile yapılacak yarı final maçlarında B Grubu birincisi BİNBOĞA, A Grubu birincisi ile B Grubu ikincisi Koop Süt-2, A Grubu birincisi ile 29 Temmuz Pazartesi akşamı Çetinkaya Halı sahasında karşı karşıya gelecek. 31 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak final ve üçüncülük maçları ile turnuva sona erecek.

A GRUBU

TAKIMLAR                                      PUAN

1.KOOP SÜT                                               6

2.KOOP BANK GENEL MÜDÜRLÜK      6

3.KOOP ZİRAİ LEVAZIM              3

4.KOOP BANK İÇ DENETİM        0

B GRUBU

TAKIMLAR                                      PUAN

1.BİNBOĞA                                     12

2.KOOP SÜT-2                               9

3.KOOP BANK LEFKOŞA              6

4.KOOP İSKELE/MAĞUSA/HARUP       3

5.ŞEKER SİGORTA                         0

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