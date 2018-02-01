Konya'da gol düellosu

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle bitti.
Karşılaşmada Atiker Konyaspor 40. dakikada Martin Linnes'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından Galatasaray, 50'de Sinan Gümüş'le skoru dengeledi. 55. dakikada Serdar Aziz takımını 2-1 öne geçirdi. Mücadelenin sonucunu belirleyen gol ise 90. dakikada Konyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic'ten geldi.
10. dakikada Eren Albayrak'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Musa Araz'ın yerden şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
12. dakikada Linnes'in pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Eren Derdiyok'un yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
40. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Orkan Çınar'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta altıpas içinde kaleci Eray İşcan'ın boşa çıktığı pozisyonda top, Linnes'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
50. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sinan Gümüş, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
54. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Selçuk İnan'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Serdar Aziz, topu kafayla filelerle buluşturdu: 1-2.
75. dakikada Jonsson'un ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Skubic'in vuruşunda, kaleci Eray İşcan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
87. dakikada Rodrigues'in pasına hareketlenen Gomis'in ceza alanına girer girmez yerden sert şutunda, top yandan auta gitti.
90 1. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Selim Ay'ın ceza sahası içerisine ortasında Jahovic'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-2.
Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.