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‘Kocaman’ pişmanlık

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Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarında son dakikalarda kaçan galibiyetler nedeniyle şampiyonluk yarışında geride kaldıklarını söyledi

‘Kocaman’ pişmanlık
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışında geride kalmalarını iki maça bağladı.

Evlerindeki Gençlerbirliği ve Kayserispor karşılaşmalarda kaybettikleri puanları çok aradıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "İnanılmaz bir sezon yaşıyoruz. Bireysel hatalardan tutun hakem hatalarına kadar.. Ama bütün bunların içinde iki maç hakikaten vurucu... 5 gol atıyorsunuz, 5 gol yiyorsunuz. İçeride oynuyorsunuz ve sadece 2 puan kazanabiliyorsunuz. Şu anda 1 puanı bile arıyoruz" diye konuştu.

Kocaman, iki maçın zihninde yer ettiğini belirtirken, "Ama esas olan keşke Akhisar’ı, Sivasspor'u yenebildiğimiz gibi yenseydik, şu anda liderdik” dedi.

Bu sezon kıyasıya geçen şampiyonluk yarışına da değinen Aykut Kocaman, "Umarım doğruları yapan ve hak eden kazanır. Doğruları yapan kazanınca herkes kazanmış olacak" ifadesini kullandı. 

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