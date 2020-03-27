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Klopp gözyaşlarını tutamadı

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Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, bir hastanede sağlık çalışanlarına destek için kulüple özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiğini görünce gözyaşlarını tutamadığını belirtti

Klopp gözyaşlarını tutamadı

Alman teknik adam, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce tanık olmadıkları bir dönemden geçtiklerini ifade etti.

Kendisinin iyi olduğunu ancak etrafında olup bitenlerden endişe duyduğunu kaydeden Klopp, "Dışarıya ne kadar az insan çıkarsa hastalığa yakalanan kişi sayısı o kadar az olacak. Şu anda başka bir çözüm yolu gözükmüyor. Disiplinli olmalıyız ve insanlarla aramızdaki fiziksel mesafeyi korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Klopp, bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin girişinde içeride çalışan personele destek için Liverpool'la özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiği anlara ait videonun kendisine gönderildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz bir olaydı, bir anda ağlamaya başladım. Bu insanlar sadece çalışmıyorlar, ayrıca iyi bir karaktere de sahipler. Kendi canlarını tehlikeye atarak hasta insanlara yardım ediyorlar. Onlara daha fazla hayranlık ve minnet duyamazdım."  

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