KKTCli Fenerbahçeliler, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulunun davetlisi olarak Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti.

Gökhan Necipoğlu başkanlığındaki KKTC Fenerbahçeliler Derneği yöneticileri FB TV'ye konuk olurken, Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri tarafından misafir edilip, dernek-kulüp ilişkileri açısından birçok temaslarda bulundular.

Fenerbahçe kulüp genel sekreteri Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyesi ve Sarı Lacivert Derneği başkanı Sertaç Komşuoğlu, dernekler sorumlusu Murat Boyraz ile görüşen heyet, kulüp ile birlikte birçok proje gerçekleştirmek üzere çalışmalara başladı.