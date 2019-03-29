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KKTC’li Beşiktaşlılardan, Demir’e moral

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KKTC’li Beşiktaşlılardan, Demir’e moral
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KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği başkan, asbaşkan ve beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleri kamuoyunda da yakınen bilinen ve hassasiyetle takip edilen, Ankara’da tedavi görmekte olan lösemi hastası minik Demir’e sürpriz bir moral ziyareti gerçekleştirdi. 

Günü birlik ziyaret çerçevesinde Demir’e bir takım oyuncakların yanı sıra kendi adının yazılı olduğu bir Beşiktaş formasıyla, Dernek asbaşkanının küçük kızının yaptığı resim ve arkadaşlarından gelen hediyeler Demir’le paylaşıldı.

Dernek yönetim kurulu, Demir’in en büyük hayali olan Vodafone Park’ta maç izleme ve en sevdiği futbolcu Oğuzhan ve Quaresma ile buluşturma sözünü Demir’e verdi.

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