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KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Özdemir’i eleştirdi

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KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde Toykan Özdamar başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu, Fenerbahçe hakkındaki açıklamaları nedeniyle Türkiye’de sert eleştiriler alan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e yönelik bir eleştiri mektubu yazdı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Özdemir’i eleştirdi

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde Toykan Özdamar başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu, Fenerbahçe hakkındaki açıklamaları nedeniyle Türkiye’de sert eleştiriler alan Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e yönelik bir mektup yazdı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinin, Nihat Özdemir’i eleştiren açıklaması şöyle:
“17 yıl süre ile görev aldığınız kulübümüzde Fenerbahçe Başkanvekilliği gibi onursal bir görevide yerine getirmiş, şike kumpasını bire bir yaşamış biri olarak yaptığınız açıklamalar camiamızda olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'indeki Fenerbahçeliler arasında da infial yaratmış bizleride derinden yaralamıştır.

O dönemi birebir yaşamış, uğradığımız haksızlıkları çok iyi bilen biri olarak hangi akla hizmet bu açıklamaları yaptığınızı sorgulamak yerine,kime ve neye hizmet ettiğinizin hala devam eden bu kumpasın neresinde rol aldığınızın merakı içerisindeyiz.

Başkanımız Ali Koç'un ve milyonlarca Fenerbahçelinin sorduğu ve halen yanıtını beklediği soruyu birde Kıbrıslı Fenerbahçeliler olarak size biz yöneltiyoruz."2010-2011sezonu şampiyonu kimdir? "

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