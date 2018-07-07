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KKTC FB, Necipoğlu'na emanet

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KKTC FB, Necipoğlu'na emanet
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği Genel Kurulu sonucunda yeni başkan Gökhan Necipoğlu oldu. Genel kurul ile ilgili eski başkanlardan Ercan İbrahimoğlu şu açıklamayı yaptı:

"KKTC Fenerbahçeliler Derneği Genel Kurulu'nu yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Kuruluşunda bulunduğum ve 6'5 yıl başkanlığını yaptığım dernegimizde 2. başkan Erçin Çoban kardeşimize ve yönetiminde görev yapan tüm arkadaşlara göstermiş oldukları özverili çalışmalar ve başarılı faaliyetler nedeniyle içtenlikle teşekkür ediyorum. Derneğimizin 3. başkanı olarak üyelerden oybirliği ile onay alan Gökhan Necipoğlu kardeşimize ve ekibindeki tüm renktaşlarımıza başarılı bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum. Kalpler beraber ve ruhumuz bir diyebildiğimiz sürece Fenerbahçemizle birlikte derneğimiz de daha nice başarılara yelken açacaktır. Genel Kurula katılan katkı koyan tüm üyelerimize kurucu başkan olarak sonsuz teşekkürler ediyorum."

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