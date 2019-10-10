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Kkosti, Antalya’da ikinci

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Kkosti, Antalya’da ikinci
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Antalya’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonasına katılan 11 yaşındaki Aleksandros Kkosti’nin, ikincilik madalyası aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, 11 yaşındaki Aleksandros Kkosti’nin, Türkiye’de kendi hikayesini yazdığını, şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya elde ettiğini yazdı.

Kkosti’nin, 2018 yılında ise Tayland’daki müsabakada altın madalya kazandığını ayrıca WKO unvanına da sahip olduğunu yazan gazete, Kkosti’nin Türkiye’ye babası ve antrenörü ile birlikte gittiğini belirtti.

Habere göre Kkosti’nin annesi Reporter isimli internet sayfasına yaptığı açıklamada, oğlunun bugüne kadar elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

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