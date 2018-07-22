Kıtalararası Şampiyon Doğukan

Doğukan Ulaç, Dünyanın 2 kıtayı birleştiren tek yüzme yarışı olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın birincisi oldu. Yarışa katılan yüzücülerimizden Hasan İlker ve Osman Akkuş da kategorilerinde iyi dereceler elde ettiler

İstanbul'da 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı genel klasmanda erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Doğukan Ulaç, kadınlarda ise Hilal Zeynep Saraç kazandı. Doğukan Ulaç geçen yılki yarışta ikinci olmuştu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı. Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan yarış, Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son buldu. Yaklaşık 6.5 kilometrelik yarışa 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 400 yüzücü katıldı.

Erkeklerde Kıbrıslı Türk Doğukan Ulaç birinci oldu. Genel klasmanda erkeklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğukan Ulaç, 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. Onu 47 dakika 14 saniyelik derecesiyle Türk yüzücü Erge Can Gezmiş ve 47 dakika 41 saniyelik derecesiyle ABD'den Alexander Kostich takip etti. Doğukan'a ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, takdim etti.

Soğuk ve yağmurlu bir havada gerçekleşen yarışta yüzücülerimizden Hasan İlker 30-34 yaş kategorisinde 15., Osman Akkuş, 45-49 yaş kategorisinde 14. oldu. Bu arada Türkiyeli yüzücü Mehmet Baykal, yarış sırasında fenalaşırken, hastanede hayatını kaybetti.