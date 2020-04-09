Kınacı: Futbol dışındaki federasyonlar çok etkilenecek

Hüseyin Kınacı,korona virüs nedeniyle sporun durması ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Futbol dışında kalan federasyonlarımız bu bulaştan en çok etkilenecek olanlardır.” ifadelerini kullanıp tüm sporcuların üniversite öğrencileri olduğundan Üniversiteler Spor Federasyonunun derinden etkileneceğini vurguladı

Üniversiteler Spor Federasyonu başkanı Hüseyin Kınacı,Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) nedeniyle sporun durması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Futbol dışında kalan federasyonlarımız bu bulaştan en çok etkilenecek olanlardır diyen Hüseyin Kınacı’nın açıklaması şöyle:

“Korona virüsün (Covid-19) ülkemizde görünmesinin üzerinden 30 gün geçti. Bu bulaşa yakalanan tedavi olan ve ölen insanlarımız oldu.

Bu süreci şimdilik iyi götürüyoruz.Bununda hem devlet yetkililerimizin hem de bilinçli insanımızın katkısı sayesinde olduğunu düşünüyorum.

Ülkemizde herşey durduğu gibi spor faaliyetlerimizde durdu. Bu sürecin ne zaman son bulacağını şimdilik kestirmek zor görünüyor. Eğer kesin bir tedavi bulunmazsa bu bulaş yayılmaya devam edecektir. Bizlerde bununla yasamaya alışacağız.

Bu bağlamda ülkemizde spor organizasyonları da etkilenecek. Özellikle futbol dışında kalan federasyonlarımız bu bulaştan en çok etkilenecek olanlardır. Neden mi? Ülkemizin üniversiteleri hem ekonomik hem sosyal hemde sportif açıdan lokomotif görevi görüyor olmasından dolayı bu etki bir zincirleme reaksiyon gibi sporumuzu da etkileyecektir.

Özellikle kendi federasyonum olan ve tüm sporcuların üniversite öğrencileri olduğunu gerçeğinden yola çıkarsak bizleri derinden etkileyeceği kesindir. Diğer yandan ülke federasyonlarının çok büyük bir kısmını üniversite takımları veya öğrencilerinin domine ettiğini düşünürsek sporumuzdaki etkisinin ne kadar fazla olacağını bilmek için müneccim olmaya gerek yoktur.

Bu olay sadece sporla sınırlı kalmayacağıda aşikardır. Ekonomik ve sosyal hayatımız da bu bulaş bitinceye kadar eskisi gibi olmayacak.Dünya artık eskisi gibi olmayacaktır. Bunu her alanda firsata çevirecek adımlar atmalıyız. Sporda bunun içerisindedir.”