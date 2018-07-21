Kickbox Federasyonu'nu protesto edecekler

İskele Tatlı Spor Kulübü, mağdur edildikleri iddiasıyla Kickbox Federasyonu'na yönelik protesto eylemi gerçekleştirecek.

Konu ile ilgili olarak İskele Tatlı Spor Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:

"26 Temmuz Perşembe günü saat 17:30'da Tatlı Spor Kulübü yanında İskele - Karpaz - Tuzluca yol kavşağında protesto eylemi gerçekleştireceğiz.

Kickbox Federasyonu ve Spor Dairesi ceza kurulunun alınan kararı zamanında açıklamaması sonucu sporcularımız ve kulübümüz 7 aydır mağdur oldular. Bundan dolayı toplanıp bir eylem kararı aldık. Bütün İskele - Karpaz halkını destek için eylemimize bekliyoruz."