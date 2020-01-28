Kickboksta raporlar aklandı

KKTC Kickboks Federasyonu 14. Olağan Genel Kurul'u gerçekleştirilirken, genel kurulda 2019 yılı Mali ve Faaliyet raporları oybirliği ile aklandı

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 14. Olağan Genel Kurul'u geçtiğimiz gün federasyona üye derneklerin katılımı ile Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

Divan başkanlığını Ümit Nusret ile sekreterliğini Ahmet Şafak ile Çağan Demirkıran’ın yaptıkları genel kurul şehitlerimiz, Atatürk ve Elazığ’da meydana gelen depremde ölenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

2019 Yılı Mali Raporu, Mali Sekreter FaramezNajafov tarafından okunarak oybirliği ile aklanırken, 2019 Faaliyet Raporu da Başkan Niyazi Demirel tarafından okunarak oybirliği ile aklandı. Genel Kurul, üye derneklerin dilek ve temennileri ile sona erdi.

