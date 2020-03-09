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Kickboksta lig heyecanı başladı

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Kickboksta lig heyecanı başladı

2020 Kickboks Ligi 1. Ayak Müsabakaları Mağusa Arena Spor Salonu’nda 10 dernekten 95 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Kick Light disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, 08 Mart Kadınlar Günü dolayısı ile kadın hakemler, dernek başkanlarının eşleri ve federasyon başkanının eşi tarafından verildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde gerçekleştirilen müsabakalarda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Müsabakalar sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;

2020 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU

MİNİKLER KATEGORİSİNDE 

1.  Ayak

1. Erdem Akademi Spor Derneği

58 puan

2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

40  puan

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

25  puan

YILDIZLAR KATEGORİSİNDE

1.  Ayak

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

36  puan

2. Erdem Akademi Spor Derneği

27  puan

3. Cyprus Bull and Lion

18  puan

GENÇLER KATEGORİSİNDE

1.  Ayak

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

24  puan

2. Erdem Akademi Spor Derneği

14  puan

3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

11  puan

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE

1.  Ayak

1. Erdem Akademi Spor Derneği

19  puan

2. Cyprus Bull and Lion

12  puan

3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

10  puan

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