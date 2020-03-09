Kickboksta lig heyecanı başladı

2020 Kickboks Ligi 1. Ayak Müsabakaları Mağusa Arena Spor Salonu’nda 10 dernekten 95 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Kick Light disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, 08 Mart Kadınlar Günü dolayısı ile kadın hakemler, dernek başkanlarının eşleri ve federasyon başkanının eşi tarafından verildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde gerçekleştirilen müsabakalarda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Müsabakalar sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;