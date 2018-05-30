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Kickboks Renkli Kuşak sınavı yapıldı

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Kickboks Renkli Kuşak sınavı yapıldı
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50. Kickboks Renkli Kuşak sınavı, hafta sonu federasyona üye kulüp ve derneklerin antrenman salonlarında yapıldı. Kuşak sınavına üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Sınav sonunda 60 ve üzeri puan alan 74 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Sarı Kemere Terfi Edenler: Mustafa Alioğlu, Durdu Erol, Sudenaz Gödelek, Sıla Gazcıoğlu, Baran Arslan, Alkan Kuni, Recep Yumuşak, Mehmet Uzuner, Tahir Birinci, Verda Aydın, Virda Tara Kopat, Helin Kıryağdı, Meşeref Cemre Ünlü, Doğa Akıncı, Selen Tursun, Eren Tursun, İlayda Muk, Musab Akif Yörük, Hürkan Ünlü, Utku Alp Turan, Berat Demiröz, Kemal Zurnacılar, Arhan Güvenir, Ela Aydın, Olgar Hitit, Yiğit Gülbahar, Kağan Kartal, Ali Erdem, Enes Erdem, Mustafa Karademir

Yeşil Kemere Terfi Edenler: Serhat Öğüt, Meryem Göğebakan, Hüseyin Karaman, Doruk Tunceri, Ahmet Server, Deniz Gültekin, Muzaffer Arat, Eren Ergün, Cemile Yıldız, Saad Almohammad Alagal, Erol Demirel, İzzet Güneş

Yeşil-Mavi Kemere Terfi Edenler: Armağan Ege Mavşan, Ömer Kır, Mukav Ezıov, Hanan Jazaa, Abdullah Kulak, Dağıstan Karademir

Mavi Kemere Terfi Edenler: Leyla Kahraman, Ali Beydilli, Yusuf Dağdelen, Fırat Kurt, Tan Ersöz, Emmawel Mofeyisara Akınyemi, Mehmet Osman Alan, Mecit Sefi

Mavi-Turuncu Kemere Terfi Edenler: Emre Sefi, Fatma Alkan, Gülben İzzigil, Ayaz Cantaş, Eylül Elcin İlvan

Turuncu Kemere Terfi Edenler: Ömer Keser, Cengiz Topel Bergün, Adnan Menderes Bergün, Mustafa Ömer Bakış

Kahverengi Kemere Terfi Edenler: Oğuzhan Eriklioğlu, Sadık Kulak, Melisa Ceri, Esra Güleryüz, Cemil Güleryüz, Faruk Ilgın, Beren Şimşek, Niyazi Berke Şimşek, Devran Demir

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