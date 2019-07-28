 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
47 0
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
16 0
 
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
8 0
Yollarda ölmek istemiyoruz
Yollarda ölmek istemiyoruz
39 0
MHK’dan yeni uygulama
MHK’dan yeni uygulama
259 0
Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
81 0
11 0
banner82

Kickboks Federasyonu lokali açıldı

banner27

Kickboks Federasyonu lokali açıldı
banner267

Soydan SAKALLI

KKTC Kickboks Federasyonu yeni lokaline kavuştu. Lefkoşa'da, Vakıflar Pasajında açılan Kickboks Federasyonu lokali dün akşam saat 19:00'da düzenlenen törenle açıldı.

Törene KKTC Kickboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel, Dr Fazıl Küçük Mütevelli Heyeti başkanı Mehmet Küçük, Kıbrıs Türk sporunun duayen ismi merhum Ahmed Sami Topcan'ın oğlu Nazım Topcan ve judo camiasından kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Törende, Niyazi Demirel, Mehmet Küçük ve Nazım Topcan birer konuşma yaptılar.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.