Kickboks Federasyonu lokali açıldı

Soydan SAKALLI

KKTC Kickboks Federasyonu yeni lokaline kavuştu. Lefkoşa'da, Vakıflar Pasajında açılan Kickboks Federasyonu lokali dün akşam saat 19:00'da düzenlenen törenle açıldı.

Törene KKTC Kickboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel, Dr Fazıl Küçük Mütevelli Heyeti başkanı Mehmet Küçük, Kıbrıs Türk sporunun duayen ismi merhum Ahmed Sami Topcan'ın oğlu Nazım Topcan ve judo camiasından kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Törende, Niyazi Demirel, Mehmet Küçük ve Nazım Topcan birer konuşma yaptılar.