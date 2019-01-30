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Kickboks Federasyonu genel kurulu gerçekleştirildi

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Kickboks Federasyonu genel kurulu gerçekleştirilirken, mali ve faaliyet raporları aklandı. Genel kurul sonunda başarılılar, cumhuriyet altını ile ödüllendirildiler

Kickboks Federasyonu genel kurulu gerçekleştirildi
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Kickboks Federasyonu 13. olağan genel kurulu, Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilirken, genel kurulda mali ve faaliyet raporları aklandı.

8 üye dernekten 6'sının katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda 2018 yılı mali ve faaliyet raporları oybirliği ile aklandı.
Divan Başkanlığını Levent Erboy ile raportörlüklerini Tufan Şimşek ile Ahsen Durak’ın yaptıkları genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 2018 Yılı mali raporu mali sekreter Faramez Najafov tarafından okunarak oybirliği ile aklanırken, faaliyet raporu da başkan Niyazi Demirel tarafından okunarak oybirliği ile aklandı.

Genel kurul sonunda ayrıca 2018 yılında başarı gösterip ödül almaya hak kazanan Avrupa şampiyonu Bahar Erdem ve antrenörleri Cuma Öztürk ile Mehmet Erdem cumhuriyet altını ile ödüllendirildiler.
 

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