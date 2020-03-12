Kickboks Federasyonu faaliyetlerine ara verdi

Kickboks Federasyonu korona virüs salgını ve salonların kapatılması sonrasında faaliyetlerine ara verme kararı aldı

Dünya’da meydana gelen korona virüs salgını ve ülkemizde ortaya çıkan korona virüs vakası nedeni ileGençlik Dairesi Müdürlüğü’nün Kamp Tesislerinin ve Spor Dairesi Müdürlüğü’nün Spor Tesislerinin bir hafta süre ile kapatılması kararı sonrasında KKTC Kickboks Federasyonu da faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

KKTC Kickboks Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“KKTC Kickboks Federasyonu tarafından kamu sağlığının korunması maksadı ile 10-14 Mart 2020 tarihleri arasında, Lapta Gençlik Kampı’nda düzenleyeceği Muaythai Sporcu, Antrenör ve Hakem Kursu / Semineri, ayni tarihler arasında, ayni yerde düzenleyeceği KKTC-TC Milli Takımlar Muaythai Dostluk Kampı ve 15 Mart 2020 Pazar günü Girne Apakan Spor Salonu’nda düzenleyeceği Dr. Fazıl Küçük KKTC-TC Milli Takımlar Muaythai Dostluk Şampiyonası iptal edildi.”