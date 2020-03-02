“Kıbrıslı Türk kimliğiyle yarışılması, en büyük mutluluğumuz olacak”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Spor Federasyonlarının başkan, yönetici ve temsilcileri ile görüşmesinde vurgularken, “Gençlerimizin, Kıbrıslı Türk kimlikleri ve kendi bayraklarıyla yarışmasını sağlamak en büyük mutluluğumuz olacaktır”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ülkedeki tüm spor federasyonlarının başkan, yönetici ve temsilcileri ile biraraya geldi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalindeki görüşmede, görev süresince spor alanında yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönem vizyonuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Akıncı, görüş ve önerileri dinledi, sorulara yanıtlar verdi.

Toplumun bütününden ayrı düşünülmeyen spor camiasının ambargoların baskısını en fazla hissedenlerin başında geldiğini kaydeden Akıncı, başarılı gençlerimizin de maalesef başka ülkeler adına yarışmalara katılmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Bu durumun gençlerimizin ne kadar yetenekli olduklarının göstergesi de olduğuna işaret eden Akıncı,”Hedef ve uğraşımız gençlerimizin Kıbrıslı Türk kimlikleriyle kendi bayrakları altında uluslararası alanda yarışmalarını sağlamaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI 4 DALDA YENİDEN HAYATA GEÇTİ

Görev süreleri boyunca basketbol, satranç, hentbol ve tenis olmak üzere 4 dalda Cumhurbaşkanlığı Kupasını hayata geçirdiklerini belirten Akıncı, ayrıca tüm spor dallarına ellerinden geldiğince destek olduklarını ifade etti. Diğer alanlara da katkılar yapıldığını anımsatan Akıncı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası Bisiklet Turu’nun da düzenlendiğini söyledi.

“GENÇLİĞİN HİZMETİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanlığı ile hükümetin yetki alanlarının belli olduğunu, sporun da başbakanlığa bağlı olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı olarak belirli alanlarda destek olabildiklerini aktaran Akıncı, belirli konularda öncülük ve rehberlik yaparak, ülke sporu ve gençliğine hizmet ederek diyalog içinde çalışmaların yapılabileceğine vurgu yaparken her kurumun kendi görev ve sorumluluğu içinde hareket etmesinin önemine işaret etti.

Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyan önemli unsurların başında sporun geldiğini söyleyen Akıncı, halkın takdiri ile yeniden görev almaları halinde, spor federasyonları ile daha sıkı işbirliği halinde, ülke sporunun, gençliğin hizmetinde olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bir soru üzerine spor ambargosuna yönelik görüşlerini de açıklayan Akıncı bu alanda yapılacak her türlü uğraşın ülke sporu ve gençliği için önemine vurgu yaptı. Görev süreleri boyunca uluslararası anlamda yaptıkları tüm temas ve görüşmelerde spor ambargosunu sürekli olarak gündeme getirdiklerini anlatan Akıncı, “Kendi spor camiamızın saygınlığı için yaptıklarım da hafızalardadır. Bu toplumun kimliğini, kişiliğini, herkese karşı korumak zorundayız ve bunları yaptım, yapmaya da devam edeceğim” dedi.