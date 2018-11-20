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Kıbrıslı Rum yelkenciden, Türk yelkenciye büyük jest

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Uluslararası “2018 Kış Oyunları” sırasında Kıbrıslı Rum yelkenci Panaiyotis Iordanou, yelkenlisinin direği kopan ve madalya kazanma şansı bulunan Türk yelkenci Ahmet Kaynar’ın teknesini verdi. Iordanou, Fair Play özel ödülüne aday gösterildi

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Kıbrıslı Rum yelkenciden, Türk yelkenciye büyük jest
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Uluslararası “2018 Kış Oyunları” sırasında, FINN kategorisinde, Kıbrıslı Rum yelkenci Panaiyotis Iordanou, Türkiyeli sporcunun yardımına koştu. Hareketi, Uluslararası Fair Play ödülüne aday gösterilmesine yol açtı.

5. yarış sırasında Türk sporcu Ahmet Kaynar’ın yelkenlisinin direği koptu ve Kıbrıslı Run sporcu Panaiyotis Iordanou ikinci kere bile düşünmeden teknesini madalya kazanma şansı bulunan Kaynar’a verdi. Kıbrıs teknesiyle 6. yarışı koşan Türk yelkenci, Iordanou’nun bu büyük hareketi karşısında duygularını gizleyemedi. Bu nadir karşılaşılan eylem, tüm sporcular ve antrönerler tarafından taktir edildi.

Yelken Federasyonu, Kıbrıslı Rum sporcuyu Pazartesi gecesi oyunların kapanışında onurlandıracak ve Dünya Fair Play Komitesine Iordanou’nun Fair Play özel ödülü alması önerisinde bulunacak. Daha öncede Emilios Papathanasiou bu ödül ile onurlandırılmıştı. Ayrıca Yunan Yelken Federasyonu, Kıbrıs ve Türkiye Yelken Federasyonları'nı yazılı olarak konu hakkında bilgilendirecek.

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