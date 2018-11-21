Kıbrıs efsanesi, son yolculuğuna uğurlanacak

Kıbrıs futbolunun efsane ismi Sevim Ebeoğlu, hayatını kaybetti. Kıbrıslı Rumlar’ın omuzlarda taşıdığı Sevim Ebeoğlu'nun ölümünden sonra başta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Doğan Türk Birliği ve AEL Limasol kulüpleri olmak üzere birçok kulüp ve dernek başsağlığı mesajı yayınladı. Sevim Ebeoğlu'nun bugün 12:00’de Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde yapılacak cenazesine AEL Limasol ve EAK üyeleri de katılacak.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Doğan Türk Birliği yönetim kurulu, yaptığı açıklamada "Kulübümüzün ve Kıbrıs futbolunun efsanesi Sevim Ebeoğlu'nu kaybetmemizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

AEL Limasol yönetim kurulu yaptığı açıklamada "Başkan ve camia olarak takımımızın eski futbolcularından Sevim Ebeoğlu'nun vefatı dolayısıyla ailesine derin üzüntülerimizi bildiririz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, yaptığı açıklamada "Kıbrıs futbolunun efsane isimlerinden Sevim Ebeoğlu’nun hayata gözlerini yumduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kıbrıs futboluna büyük katkılar koyan; örnek kişiliği ve başarılı sporculuğuyla gönüllerde taht kurup, ülke futboluna damga vuran Sevim Ebeoğlu’nun başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulunun Sevim Ebeoğlu’nun vefatı ile ilgili açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Futbolunun efsane ismilerinden Sevim Ebeoğlu’nun hayata gözlerini yumduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kıbrıs futbolunda çok önemli hizmetleri olan, barış ve dostluğa büyük katkılar koyan, başarılı sporculuğunun yanında örnek kişiliği ile iz bırakan, Sevim Ebeoğlu’na Allah’tan rahmet diler, yaslı ailesine ve sevenlerine sabırlar temenni eder, tüm futbol camiasına başısağlığı diliyoruz.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) Sevim Ebeoğlu’nun vefatı ile ilgili açıklaması şöyle:

“KTSYD olarak ülke sporunun önemli isimlerinden biri olan Sevim Ebeoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kıbrıs adasında formasını terlettiği kulüplerle önemli başarılara imza atan, gol krallıkları yaşayan ve ülke sporuna önemli katkılarda bulunan Ebeoğlu’nun boşluğu hiçbir zaman doldurulamayacaktır. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.”