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Khedira’ya kalp rahatsızlığı tanısı

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Juventus'un Alman orta sahası Sami Khedira, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle Madrid'e götürülmedi

Khedira’ya kalp rahatsızlığı tanısı
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşan Juventus’ta Sami Khedira kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle kadroya alınmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada kontrollerin ardından Khedira’nın Torino’da kalması gerektiğine karar verildiği bildirildi. Tecrübeli futbolcu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. 

Almanya Milli Takımı’nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu 2014 Dünya Kupası’nı kazanan kadroda da yer alıyordu.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Khedira’nın Madrid’e götürülmeyeceğini söylemiş fakat bu rahatsızlıktan bahsetmemişti.

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