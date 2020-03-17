Keser’den örnek davranış

Avcılık Federasyonu başkanı Erhan Keser, Ercan Havalimanını kullanarak ülkeye giriş yaptığı için, 14 gününü evde karantina altında geçirmeye başladı

Avcılık Federasyonu başkanı Erhan Keser, geçtiğimiz Çarşamba günü Adana'dan, Ercan Havalimanını kullanarak ülkeye giriş yaptığından, Sağlık Bakanlığı'nın yasal uyarısını yerine getirerek, 14 gününü evde karantina altında geçirmeye başladı.

Avcılık Federasyonu tarafından Corona virüsü salgını nedeniyle yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü, 114'ten fazla ülkeye yayılan Corona virüsü salgınını pandemi (küresel salgın) ilan etti. Bu bağlamda ne yazık ki ülkemizde de an itibarı ile 5 kişide Corona virüsü pozitif çıktı ve vaka sayısının artacağından endişe ediliyor. Ülkemizdeki önlemler ve tedbirler bağlamında belediyelerimize de ciddi görevler düşmekte.

Av Doğa Kültür programının sezon finalini iptal ettik. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı “Son 14 gün içerisinde kara ve hava yolları ile deniz limanlarının herhangi birinden KKTC’ye giriş yapmış olmanız durumunda sizi takip edebilmek, semptom görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve hastalık görülmesi halinde yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyonunuz gerekmektedir” duyurusu yaptı.

Av Doğa Kültür programının yapım ve sunucusu Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser de Çarşamba günü Adana'dan, Ercan Havalimanını kullanarak ülkeye giriş yaptığından, Sağlık Bakanlığı'nın yasal uyarısını yerine getirerek, 14 gününü evde karantina altında geçirmeye başladı.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu özel durumda devletin duyurduğu tüm önlemlere eksiksiz uymasını tavsiye ederiz.”