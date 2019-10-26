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Kempocularımız Portekiz'de göğsümüzü kabarttılar

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Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen Avrupa Kempo Şampiyonasında Tarık Yayar gümüş madalya, Ekim Özgüvenli ise üç tane bronz madalya kazandı

Kempocularımız Portekiz'de göğsümüzü kabarttılar
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Uluslar arasıKempo Federasyonunun (International KempoFederation) 2019 faaliyet programında yer alan Avrupa Kempo Şampiyonası, Portekiz'in Lizbon kentinde 60 ülke 430 sporcunun katılımı ile yapıldı.

İki sporcu (Ekim Özgüvenli-Tarık Yayar) ve 1 kafile başkanı (KKTC KempoSavunma  Sporları Temsilcisi) Mehmet İngenç’in katıldığı turnuvada Tarık Yayar 50kg Semi Kontak kategorisinde 2.ci gelerek gümüş madalya elde etti. Grappling Submission kategorisinde 75-85-95 kg sikletlerinde ise Ekim Özgüvenli üç tane bronz madalya kazanarak büyük başarı elde ettiler.

KKTC bayrağı için ter döken sporcular ve kafile başkanı Mehmet İngenç’in, Pazartesi günü sabah erken saatlerde dönmesi bekleniyor.

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