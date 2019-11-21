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Kempo Ju-Jitsu Federasyon gündemde

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Kempo Ju-Jitsu Federasyon gündemde

KKTC Kempo Savunma Sporları temsilcisi Mehmet İngeç üst düzey yetkililer ile akşam yemeğinde biraraya gelerek federasyonun oluşumu hakkında bilgiler aktardı.

İskele’de düzenlenen akşam yemeğine Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yılmaz, Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı, İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, UBP İskele İlçe başkanı Osman Kırşan, Güzelyurt Savunma Sanatları Kulübü başkanı Fırat Arkın, Akademi Spor Derneği başkanı Mikail Cankurt, Dr Kani Bilginaylar katıldı.

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