banner411
banner69
Futbolun İmam’ı
Futbolun İmam’ı
289 0
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
199 0
 
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
61 0
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
30 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
53 0
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
92 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
60 0
banner374

Keklik üretimi durmak üzere

banner27

Av Fonuna yapılan katkının çok ciddi değer kaybetmesi sonucunda Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü keklik üretimini durdururken, Avcılık Federasyonu’nun üretimi azaldı

Keklik üretimi durmak üzere

Av Fonuna yapılan katkının çok ciddi değer kaybetmesi sonucunda Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü keklik üretimini durdururken, Avcılık Federasyonu’nun üretimi ise yarı yarıya azaldı.

Konu ile ilgili olarak Avcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Av Yasası’nın güncellenmesinin en önemli ihtiyaçlarından biri de, Av Fonuna yapılan katkının çok ciddi değer kaybetmesiydi.

Bu kaybın yaşattığı mağduriyetlerden biri de ne yazık ki en güzide kulüplerimizden biri olan Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübüne (GAAK) yansıdı. Çünkü GAAK, Avcılık Federasyonu ve Merkez Av Komisyonu ile protokol imzalayarak, belli bir ücret karşılığında gerçekleştirdiği keklik üretimini, eski Av Fonundaki maddi imkansızlık dolayısı ile yapamayacak duruma geldi.

Yeni Av Yasası’nın maddi olarak Av Fonuna yansıması 2021 yılında olacağından, Avcılık Federasyonu’nun keklik üretimi yarı yarıya azalırken, GAAK’ın ise keklik üretimi durdu. Bu gelişmeler sonrasında GAAK Başkanı Mehmet Konuşur ve Yönetimi Kurulu, Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser’in de katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Korona virus salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durdurulması kararından önce gerçekleştirilen söz konusu toplantıda taraflar görüş alışverişinde bulunurken, bu durumdan çıkış için bazı çözüm arayışlarına gidilmesi için çalışma yapılması kararı alındı.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.