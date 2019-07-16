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Kazanan dostluk oldu

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Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımları arasında gerçekleştirilen MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonasında kazanan dostluk oldu

Kazanan dostluk oldu
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MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 15 Temmuz Şehitleri ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası, geçtiğimiz Cumartesi günü, 17:00 - 20:00 saatleri arasında, Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yapıldı.

Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımları arasında gerçekleştirilen şampiyonada çekişmeli müsabakalar izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Şampiyonanın açılış töreninde bir konuşma yapan KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, yaptığı konuşmada böylesi anlamlı bir organizasyonun KKTC’de düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye ve KKTC gençliği arasındaki bağların bu şampiyona ile daha da güçlendiğini belirterek tüm katılımcılara başarılar diledi.

Açılış töreninde söz alan Türkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık da yaptığı konuşmada şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, KKTC Kickboks Federasyonu ile ilişkilerini daha da geliştireceklerini söyleyip, katılımcılara başarılar diledi.

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