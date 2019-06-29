Kayserispor'da Erol Bedir yeniden başkanlığa seçildi

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa seçildi

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü kongrede, mevcut yönetim mali ve idari yönden ibra edildi.

Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan Bedir ve yönetim kurulu yeniden seçildi.

Bedir, kongrede yaptığı konuşmada, bugüne kadar sık sık kulübün durumu hakkında bilgi verdiklerini, Türkiye'de sadece Kayserispor'un değil, tüm kulüplerin maddi sarmal, borçlanma içerisinde olduğunu herkesin bildiğini söyledi.

"Buradan nasıl çıkarız, kulübümüzü daha iyi yerlere nasıl getiririz. Onun çabası içerisindeyiz." diyen Bedir, şunları kaydetti:

"Şu anda 140 veya 150 milyon lira civarında üzerimizde bir yük var. Bu yükü omuzlamamız lazım. Bunu taşımamız lazım. Kayserispor'umuzu daha iyi yerlere getirmek için bu yükten bir şekilde kurtulmamız lazım. Bundan nasıl kurtulacağımız noktasında yönetim şimdiye kadar olduğu gibi elinden geleni yapacak ve bunu çevirmeye çalışacak. Bu yönetimin diğer arkadaşlarla halihazırda 15-16 milyon lira bir alacağı var. Dekontlar burada. Bundan sonrası için de bu paraların mutlaka altından kalkılması lazım. Aksi takdirde Bursaspor 4 sene önce şampiyon oldu, şimdi küme düştü. Şehrimizdeki diğer bir takımımızın ismini de şimdi birçoğumuz unuttuk. Ben Kayserispor'un bunları asla yaşamayacağını, bütün şehrin asla buna müsaade etmeyeceğini düşünüyorum."

Başkan ve yönetim kurulunun borçlanmada şahsi kefil olması meselesinin ilk defa bu genel kurulda kendi yönetimine nasip olduğunu anlatan Bedir, Kayserispor bunu yaptığı için kulüp adına gurur duyduğunu dile getirdi.

Kendisini bu göreve layık gören ve teşvik eden herkese teşekkür eden Bedir, "İnşallah bu ağır yükün altından kalmak bize nasip olur." dedi.

Vali Şehmus Günaydın ise kentin milletvekilleri ve belediye başkanları ile bir araya gelerek birliktelik sağladıklarını söyledi.