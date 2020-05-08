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Kaymaklılar maskelerini sevdiler

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Kaymaklılar maskelerini sevdiler

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun maske takma zorunluluğu getirmesi üzerine kurum – kuruluşlar kendilerine ait maskeler üretmeye başladılar.

Ülkemizin en önemli taraftar gruplarından birine Küçük Kaymaklı’nın taraftarları da kendileri için özel üretilen maskeleri kullanmaya başladılar.

Taraftarlar “Küçük Kaymaklı” yazılı maskeleri takarak hem Bakanlar Kurulunun maske takma zorunluluğunu yerine getiriyorlar hem sağlıklarını koruyorlar hem de kulüplerine olan aidiyetlerini gösteriyorlar.

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