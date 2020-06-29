Kaymaklı, Ruso’nun ışıklandırılmasında ısrarcı

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü yönetimi, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nın ışıklandırılması için hazırladıkları projeyi Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’a sundular

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina ve beraberindeki heyet, Spor Dairesi’ni ziyaret ederek daire müdürü Mehmet Özbilgehan’a Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nın ışıklandırılması için hazırladıkları projeyi sundular.

Özbilgehan’a sahanın ışıklandırılması için hazırladıkları projeyle ilgili detaylı bilgiler aktaran Aşina ve beraberindeki heyet, kendileri için büyük önem arz eden bu projenin hayata geçmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdiler. Konuyla ilgili konuşan Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ise Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nın, Lefkoşa kulüplerine yıllardır hizmet verdiğini ve ışıklandırıldıktan sonra Lefkoşa kulüplerine her bakımdan rahatlama getireceğine inandığını belirterek, hazırlanan projenin hayata geçmesi için gerekli girişimleri yapacaklarını ifade etti.