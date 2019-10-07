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Kaymaklı, Ozan’a moral verdi

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Kaymaklı, Ozan’a moral verdi
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K-Pet Süper Ligde dördüncü haftada dün Girne’de Mete Adanır Stadında Türk Ocağı’na konuk olan Küçük Kaymaklı takımı maça pankartla çıktı.

Hastalanan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçiren kulübün vefakar taraftarlarından Ozan Gürkanlar’a moral vermek için Küçük Kaymaklı takımı maça “Ozan kardeşimize geçmiş olsun.” pankartıyla sahaya çıktı.

Bugün taburcu olması beklenen Ozan Gürkanlar’ı, hastane sürecinde özellikle Küçük Kaymaklı yöneticisi Mustafa Dağaşaner hiç yalnız bırakmadı.

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