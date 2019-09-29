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Kaymaklı'da örnek uygulama

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Kaymaklı'da örnek uygulama
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Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı'da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu bu sezon için bir ilke imza atarak 2 1 kazandıkları Cihangir maçı sonrasında stad içerisinde oluşturulan basın odasında basın toplantısı düzenledi.

Kulübün sponsorlarının reklamlarının yer aldığı pano önünde maçın değerlendirmesini yapan ve soruları yanıtlayan teknik direktör Emre Perçinci uygulama ile ilgili şunları söyledi: "İlk kez böyle bir olay gerçekleştiriyoruz. Daha sağlıklı değerlenme ve bilgilendirmenin olacağını düşünüyoruz. Umarım bu uygulamayı geliştirir ve siz basın mensuplarına daha sağlıklı değerlendirmeler yapmaya devam ederiz."

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