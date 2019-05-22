Kayalp, İngiltere’de rinkleri sallıyor

Kıbrıslı Türk Kayalp Gonce, 16 yaşında profesyonel boksör oldu. Hamitköylü Kayalp Gonce, idolü dünyaca ünlü İngiliz boksör David Haye’in yolunda ilerlerken, geçtiğimiz hafta çıktığı maçta, yaşça kendisinden büyük rakibini yenerek dikkat çekti

Soydan SAKALLI

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk Kayalp Gonce, İngiltere’de rinkleri sallıyor. İngiltere’de yaşayan Hamitköylü Kemal – Pınar Gonce çiftinin oğulları olan Kayalp Gonce, İngiltere’de profesyonel boksör oldu.

14 yaşında boksa amatör olarak başlayan Kayalp Gonce, 2 yıl içerisinde elde ettiği başarılarla, 16 yaşında profesyonel boksör oldu. Profesyonel boksör olarak 2 maça çıkan Kayalp Gonce, çıktığı ilk maçta rakibinden üstün olsa da hakemin yanlı kararıyla maçı kaybetti. Ancak bu maçta menejerlerin dikkatini çeken Kayalp, daha iyi bir kulübe transfer olurken, geçtiğimiz hafta içerisinde ikinci profesyonel maçına çıktı.

Kendisinden yaşça oldukça büyük rakibine karşı oldukça iyi bir maç çıkaran Kayalp, profesyonel boksör olarak ilk galibiyetini aldı.

Şortundaki KKTC bayrağı ile rinklere çıkan dünyaca ünlü boksör David Haye’yi kendisine idol olarak seçen Kayalp da maçlarına şortundaki KKTC bayrağı ile çıkıyor. Dünyaca ünlü boksör olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kayalp, ailesinden de büyük destek görüyor.