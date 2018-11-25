Kasımpaşa üç puanı üç golle aldı

Sahasında Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup eden Kasımpaşa, böylece Galatasaray'ı geçerek lig ikinciliğine yükseldi.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Kasımpaşa sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekip maça oldukça hızlı başladı. 6. dakikada kazanılan penaltı atışını Mbaye Diagne ağlarla buluşturdu.

Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan taraf Kasımpaşa oldu. 57'de Josue, farkı ikiye çıkaran golü attı. Skoru belirleyen gol ise 84'te yine Diagne'den geldi.

Kasımpaşa maçı bu golle 3-0 kazanırken, böylece puanını 25'e çıkardı ve lig ikinciliğine yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 21 puanda kaldı.