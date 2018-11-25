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Kasımpaşa üç puanı üç golle aldı

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Kasımpaşa üç puanı üç golle aldı
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Sahasında Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup eden Kasımpaşa, böylece Galatasaray'ı geçerek lig ikinciliğine yükseldi.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Kasımpaşa sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekip maça oldukça hızlı başladı. 6. dakikada kazanılan penaltı atışını Mbaye Diagne ağlarla buluşturdu.

Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan taraf Kasımpaşa oldu. 57'de Josue, farkı ikiye çıkaran golü attı. Skoru belirleyen gol ise 84'te yine Diagne'den geldi.

Kasımpaşa maçı bu golle 3-0 kazanırken, böylece puanını 25'e çıkardı ve lig ikinciliğine yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 21 puanda kaldı.

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