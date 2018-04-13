Kartal zirveye kanatlandı

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın golleri 3 ve 47. dakikada Ryan Babel, 19. dakikada Alvaro Negredo'dan geldi.



Kartal bu sonuçla puanın 59'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Akhisarspor ise 34 puanla 11. sırada kaldı.



Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Caner Erkin'in pasıyla topla buluşan Babel, ceza alanı dışında attığı sert şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Beşiktaş 20. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Caner Erkin'in ortasında Serginho'nun ters müdahale ettiği topla ceza alanında buluşan Negredo, sol çapraz pozisyonda kaleciye rağmen attığı şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

33. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Seleznov'un vuruşunda, kaleci Fabricio topu uzaklaştırdı.

39. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram’ın kullandığı serbest atışta ceza alanı içindeki Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



47. dakikada Negredo’nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Querasma’nın trivela vuruşunda kaleci Lukac son anda meşin yuvarlağı direğin üstünden kornere çeldi.



48. dakikada Pepe’nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel’in yerden sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden ağlara gitti. 0-3



52. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza sahası içerisine girerek, kaleciyi geçen Querasma’nın dar açıdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak sağ yan kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.



56. dakikada T.M. Akhisarspor atağında ceza yayı önünde topla buluşan Larsson’un müsait pozisyonda ceza sahası içerisine girer girmez yerden yaptığı vuruşta top, kale direğinin hemen yanından dışarıya çıktı.