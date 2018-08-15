Kartal tur peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Avusturya temsilcisi LASK Linz’e konuk olacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.

Linzer Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak.

İstanbul'daki karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan temsilcimiz Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayacak. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak.

Beşiktaş'ın iki farklı mağlubiyeti halinde ise tur atlayan ekip LASK Linz olacak. Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek.

Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.

VİDA KADRODA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile yapacağı rövanş karşılaşması için bu ülkeye gitti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Domagoj Vida'yı kadroya dahil ederken, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın Avusturya kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Domagoj Vida, Pepe, Enzo Roco, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Cyle Larin, Alpay Çelebi, Vagner Love, Alvaro Negredo