banner107
Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
7 0
“Bu başarı adanın başarısıdır”
“Bu başarı adanın başarısıdır”
43 0
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot
Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot
26 0
“TL daha da güçlenecek”
“TL daha da güçlenecek”
31 0
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
TC Elçiliği’nden anlamlı yardım
30 0
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
“İşe beş gündür bisikletle gidiyorum”
114 0
Rumlar kuzeye akın ediyor
Rumlar kuzeye akın ediyor
69 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
65 0
banner82
banner147

Kartal tur peşinde

banner27

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Avusturya temsilcisi LASK Linz’e konuk olacak

Kartal tur peşinde
banner137

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.

Linzer Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak.

İstanbul'daki karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan temsilcimiz Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayacak. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak.

Beşiktaş'ın iki farklı mağlubiyeti halinde ise tur atlayan ekip LASK Linz olacak. Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek.

Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.

VİDA KADRODA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile yapacağı rövanş karşılaşması için bu ülkeye gitti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Domagoj Vida'yı kadroya dahil ederken, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın Avusturya kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Domagoj Vida, Pepe, Enzo Roco, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Cyle Larin, Alpay Çelebi, Vagner Love, Alvaro Negredo

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.