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Kartal, Mandzukic'i radarına aldı

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Beşiktaş'ta Mandzukic yeniden gündem oldu. Siyah - beyazlılar, Rayo Vallecano ile transfer görüşmelerine başlayan Negredo'nun yerine Hırvat golcüyü transfer etmek istiyor

Kartal, Mandzukic'i radarına aldı
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Beşiktaş yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından gözden düşen Mario Mandzukic'in menajeri ile görüşmelerde bulundu.

Bu hedef doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, gündemine yeniden Mario Mandzukic'i aldı.

Beşiktaş transfer komitesi başkanı Umut Güner, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinden sonra iyice gözden düşen Hırvat yıldız ve menajeriyle Marmaris'te bir araya geldi.

İtalyan kulübünün golcü futbolcuyu kiralamaya sıcak bakması üzerine gözler Alvaro Negredo'ya çevrildi.

Rayo Vallecano ile transfer görüşmelerine başlayan İspanyol golcünün satışı gerçekleşirse, Siyah - beyazlılar Mandzukic transferi için düğmeye basacak.

Hırvat yıldız, Rusya'daki Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan'ın en önemli kozlarından biriydi.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, kupada 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

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