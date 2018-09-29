Kartal evinde havalandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri Vagner Love ve Ricardo Quaresma attı

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Vagner Love'ın 34. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 71. dakikada Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetle puanını 14'e çıkaran Beşiktaş, maç fazlasıyla ligde 2 sıraya yükseldi. Puan hasreti 3 haftaya çıkan Kayserisyor ise 8 puanda kaldı.