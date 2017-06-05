Kartal, Aboubakar ve Demba Ba'ya veda edebilir

Vincent Aboubakar ve Demba Ba, Beşiktaş'a veda edebilir. Yönetim kurulu iki futbolcu için yaptığı görüşmelerde sonuca ulaşamadı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da kadrodaki isimleri takımda tutmak için çaba harcıyor.

Bu doğrultuda ilk olarak Porto ile masaya oturan yönetim, Aboubakar'ı 1 yıl daha kiralamak istedi. Ancak Portekiz ekibi bu teklife sıcak yaklaşmadı. Kamerunlu futbolcunun sözleşmesinin gelecek sezon tamamlanması ve bonservisinin yüzde 70'inde Fransa'nın Lorient'e kulübün hak sahibi olması Beşiktaş'ın işini zorlaştırdı. Bu iki nedenden dolayı Aboubakar'ı bonservisi ile vermek isteyen Porto ile anlaşma sağlanamadı. Ayrıca Kamerunlu futbolcunun kariyerine İngiltere'de devam etmek istemesi yeniden anlaşma yapılmasını zorlaştıran diğer bir etken oldu.

SHANGHAI SHENHUA, BA'NIN ALACAKLARINI ÖDEMEYE YANAŞMIYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımda tutmak istediği Demba Ba'da mali şartlar yine ön plana çıkıyor.

32 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Shanghai Shenhua, Ba ile yollarını ayırmak istese de, oyuncunun alacaklarını ödemeye yanaşmıyor.

Durumdan rahatsız olan Senegalli oyuncu, 1 yıl daha Çin'de forma giyip sözleşmesini tamamlama yoluna gidebilir.

Beşiktaş yönetiminin Aboubakar ve Ba konusunda çıkan problemler nedeniyle farklı isimlere yönelmesi ve gelecek sezon için yeni bir forvet oyuncusu arayışına girmesi bekleniyor.