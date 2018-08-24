Karşıyaka kalecisini Çetinkaya'dan buldu

K-PET Birinci Lig'in yeni ekibi Karşıyaka transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hamitköy'ün başarılı hücum futbolcusu Eyüp Öztep'i Pazar günü Bostancı Bağcıl ile oynanacak hazırlık maçında oynatacak olan Karşıyaka, kaleci sorununu da çözdü. Karşıyaka, Çetinkaya kalecisi Şahin(Şiho) ile kesin olarak anlaştı. Karşıyaka, Pazar günü Bostancı Bağcıl ile karşılaşacağı maçta Şiho'yu da oynatacak.