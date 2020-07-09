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Karpaz’ınaltın cimnastikçileri

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Hasan Sapsızoğlu, Yeni Erenköy'de faaliyet gösteren ve Sabriye Atikoğlu’nun başkanlığını yaptığı Karpaz Altın Kum Cimnastik ve Spor Derneği Kulübünü ziyaretinde yaptığı açıklamada, derneğin federasyonun cimnastik sporunu bölgelere yayma hedefine katkı yaptığını vurguladı

Karpaz’ınaltın cimnastikçileri

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, kulüp ziyaretlerini sürdürürken, Yeni Erenköy'de faaliyet gösteren ve Sabriye Atikoğlu’nun başkanlığını yaptığıKarpaz Altın Kum Cimnastik ve Spor Derneği Kulübünü ziyaret etti.

KKTC Cimnastik Federasyonundan ziyaretle ilgili yapılan açıklama şöyle:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak Yeni Erenköy 'de faaliyet gösteren Karpaz Altın Kum Cimnastik ve Spor Derneği Kulübünü ziyaret ettik. Kulübümüzün kuruculuğunu hocamız Sabriye Atikoğlu yapmaktadır.

Cimnastik Federasyonu olarak; tüm sporların temelini oluşturan cimnastik sporumuzu bölgelerimize yayıp çocuklarımız ve gençlerimizi sporun içinde tutarak kötü alışkanlıklardan uzak tutup sağlıklı nesiller yetiştirirken, özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular kazandırmayı hedeflemiştik. Bugün geldiğimiz noktada hedeflerimize doğruları yapmaya gayret ederek tek tek ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bu hedeflere ulaşmamızı sağlayan Karpaz Altın Kum Cimnastik ve Spor Derneği ailesine ve Sabriye Atikoğluhocamıza bu kadar kısıtlı imkânlara rağmen çocuklarımızın seviyesini en üst düzeye taşıdığı için çok teşekkür ederiz.

Bugüne kadar kulübümüzün ve çocuklarımızın yanında olmaya çalıştık. Bugünden sonrada onlara daha fazla destek vererek hak ettikleri ortamlarda ders vermelerini sağlayacağız.”

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