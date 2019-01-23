Karavezirler’in, Türkiye’den ziyaretçileri vardı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu organizasyonunda gerçekleşen “MHK Kış Semineri” için adamıza gelen konuklar, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanı-Türkiye Faal Futbol Hakemleri Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Genel Başkan Vekili Ahmet Şahin ve Dr. Abdurrahman Arıcı’nın danışmanı Şükrü Alacam’ ile biraraya gelen Başkan Ali Karavezirler, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dr. Abdurrahman Arıcı, Ahmet Şahin ve Şükrü Alacam ile geçmişe dayanan dostluklarının olduğunu belirten Ali Karavezirler, misafirleriyle eski günleri andı.